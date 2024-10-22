Мальчик десять раз сбегал из дома в тюменском поселке из-за жестокого обращения отца

Под Тюменью 12-летний мальчик, которого биологический отец через суд забрал из приемной семьи, десять раз сбегал из дома из-за жестокого обращения родителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Тюмень №1».

По информации Telegram-канала, ребенок проживал с матерью, которую лишили родительских прав, а затем два года в приемной семье. Однако родной отец забрал его себе на воспитание через суд и сейчас проживает с мальчиком в поселке Боровском.

Сообщается, что ребенок десять раз сбегал из дома из-за того, что отец с ним жестоко обращается. На видео попал момент, когда родитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, принуждает мальчика отжиматься. При этом школьник плачет.

Происходящим заинтересовались в региональной прокуратуре. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям отца мальчика и работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

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