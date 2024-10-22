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Россиянин жестоко избил невестку после пьяной ссоры и лег спать, женщину не спасли

На Кубани мужчина жестоко избил невестку после пьяной ссоры, ее не спасли

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Depositphotos

На Кубани мужчина пришел в гости к родственникам и жестоко избил невестку после ссоры, а затем лег спать. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По версии следствия, инцидент произошел 19 октября доме на Чонгарской улице в станице Медведовской. Мужчина пришел в гости к брату и его жене, компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент между женщиной и гостем произошел конфликт из-за того, что он не хотел уходить.

В ходе перепалки гость схватил женщину за шею и нанес ей большое количество ударов кулаком в область головы. После этого он лег спать. Спасти жестоко избитую женщину не удалось.

Через какое-то время о произошедшем узнала соседка, которая передала информацию в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали, в ходе допроса он признал свою вину. В ближайшее время фигуранту планируют избрать меру пресечения.

Ранее в Чувашии подросток напал с ножом на сожителя матери.

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