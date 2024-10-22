Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вышедший из комы 63-летний мужчина уверен, что ему 24 года

Daily Mail: 63-летний итальянец вышел из комы и считает, что ему 24 года

close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вышедший из комы 63-летний итальянец уверен, что ему только 24 года, пишет Daily Mail.

Лучано Д'Адамо впал в кому в 2019 году по вине водителя автомобиля, сбившего его на дороге. Недавно пришел в себя и был выписан домой, но мужчина считает, что ему сейчас 24 года, а последнее, что он помнит, как вышел из дома в 1980 году в Риме и получил сильный удар.

Очнувшись в больнице, Д'Адамо был шокирован, узнав, что с того момента прошло более 40 лет. Он не узнал свою жену и был потрясен тем, что у него есть взрослый сын. Сейчас мужчина активно работает над восстановлением отношений с семьей, а также знакомится с современными технологиями.

«Я до сих пор помню изумление, которое испытал, путешествуя в машине, на экране которой была показана карта Рима, и как голос сказал: «Через 100 метров поверните направо», — поделился итальянец эмоциями.

Несмотря на трудности, связанные с амнезией, Лучано постепенно начинает вспоминать некоторые моменты из своей жизни. Команда медицинских специалистов и его близкие продолжают помогать ему в этом процессе.

Водитель, виновный в аварии, так и не был найден, и Лучано до сих пор не получил никакой компенсации за понесенный ущерб.

Ранее мужчина вышел из комы и рассказал, что на небесах «пахнет жареной курицей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами