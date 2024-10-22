Вышедший из комы 63-летний мужчина уверен, что ему 24 года

Вышедший из комы 63-летний итальянец уверен, что ему только 24 года, пишет Daily Mail.

Лучано Д'Адамо впал в кому в 2019 году по вине водителя автомобиля, сбившего его на дороге. Недавно пришел в себя и был выписан домой, но мужчина считает, что ему сейчас 24 года, а последнее, что он помнит, как вышел из дома в 1980 году в Риме и получил сильный удар.

Очнувшись в больнице, Д'Адамо был шокирован, узнав, что с того момента прошло более 40 лет. Он не узнал свою жену и был потрясен тем, что у него есть взрослый сын. Сейчас мужчина активно работает над восстановлением отношений с семьей, а также знакомится с современными технологиями.

«Я до сих пор помню изумление, которое испытал, путешествуя в машине, на экране которой была показана карта Рима, и как голос сказал: «Через 100 метров поверните направо», — поделился итальянец эмоциями.

Несмотря на трудности, связанные с амнезией, Лучано постепенно начинает вспоминать некоторые моменты из своей жизни. Команда медицинских специалистов и его близкие продолжают помогать ему в этом процессе.

Водитель, виновный в аварии, так и не был найден, и Лучано до сих пор не получил никакой компенсации за понесенный ущерб.

Ранее мужчина вышел из комы и рассказал, что на небесах «пахнет жареной курицей».