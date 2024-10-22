Биологический отец забрал дочь челябинки из детского сада и увез в неизвестном направлении

В Челябинске биологический отец забрал из детсада дочь и увез ее в неизвестном направлении, мать уже неделю не знает, где ее ребенок. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, 15 октября челябинке позвонили из детского сада и сообщили, что биологический отец забрал их дочь из организации. Женщина сразу же побежала на место, но застать их не успела. Мужчина увез пятилетнюю девочку в неизвестном направлении, россиянка уже неделю не виделась с ней.

Сообщается, что в браке с отцом дочери женщина не состояла, однако он вписан в свидетельстве о рождении и исправно платил алименты. По ее словам, мужчина время от времени брал малолетнюю к себе в гости, но возвращалась обратно она то с температурой, то с царапинами. По этой причине челябинка запретила ему забирать девочку к себе и предложила самому приезжать в гости или гулять с ней на улице.

При этом мужчина заявил, что дочь захотела жить с ним, и поэтому он ее забрал. Мать девочки не в курсе, где находится ребенок. Женщина обратилась в полицию.

Ранее пятилетняя девочка пропала после того, как воспитатели отдали ее незнакомке.