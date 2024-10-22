Мужчина спас жизнь беременной жене, осознав, что ее «храп» был сердечным приступом

Мужчина из Швеции спас жизнь беременной жене, осознав, что ее «храп» был сердечным приступом, пишет Mirror.

Магнус Квиске рассказал, что его беременная жена Майя внезапно уснула, начала издавать странные звуки, похожие на храп, и тяжело дышать. Заподозрив неладное, он позвонил в экстренные службы и начал делать ей сердечно-легочную реанимацию. Приехавшие медики увезли женщину в больницу, где она пришла в себя.

После серии анализов и тестов выяснилось, что у Майи случился сердечный приступ, и если бы не действия Магнуса, то последствия могли бы быть намного серьезнее. Женщина провела 11 дней в реанимации, где ей установили кардиостимулятор.

Несмотря на перенесенные сложности, жизни ребенка ничего не угрожает. Пара добавила, что дата родов назначена на середину ноября.

«Это доказательство того, как важно уметь делать сердечно-легочную реанимацию», — дополнил Квиске.

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