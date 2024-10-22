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Национальный центр «Россия» откроется в Москве 4 ноября

В национальном центре «Россия» пройдет симпозиум «Создавая будущее»

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Сергей Пятаков/РИА Новости

В помещениях Экспоцентра на Краснопресненской набережной в Москве продолжается реконструкция помещений для размещения национального центра «Россия», который начнет работу 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

До завершения строительства нового здания, экспозиции проходят в павильонах № 3, 4 и 7 Экспоцентра.

Генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова отметила, что центр станет площадкой для открытого диалога и «проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны».

Соединенные между собой павильоны будут оборудованы залом для постоянной экспозиции, где появится большая выставка-путешествие по России, залом для временных экспозиций, большим универсальным концертным залом на 1600 мест, конгресс-залом на 600 мест, деловой зоной, лекториями, фуд-кортом с национальными кухнями и зоной универмага, где будут представлены лучше товары со всей России.

Управляющий зонами проведения мероприятий национального центра Никита Погребинский заявил, что на площадке будут применяться современные мультимедийные и конгрессно-выставочные технологии, которые позволят реализовать все возможные событийные форматы — от питчингов до гала-концертов.

Также в центре рассказали, что участниками симпозиума «Создавая будущее», который стартует 4 ноября, станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти и бизнеса.

Программа включает более 60 мероприятий, посвященных четырем объектам исследования: будущее человека, будущее технологий, будущее многополярного мира, будущее цивилизаций.

В симпозиуме примут участие делегаты из 40 стран — Австрии, Аргентины, Венгрии, Испании, ОАЭ и других.

В зале для временной экспозиции в день открытия центра также начнет работу выставка «Наследие для будущего».

Напомним, 1 июля президент РФ Владимир Путин распорядился создать национальный центр «Россия» и его филиалы в регионах для демонстрации достижений страны и сохранения наследия международной выставки-форума «Россия».

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