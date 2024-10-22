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Камчатский студент с приятелями украли 56 ящиков алкоголя

На Камчатке студент украл 56 ящиков алкоголя у соседки

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Виталий Белоусов/РИА Новости

К обязательным работам приговорили камчатского студента, который вместе с приятелями обокрал соседку, похитив алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

Как удалось установить и доказать следствию, в июле прошлого года молодой человек вместе с тремя приятелями обокрал соседку. Жительница села Слаутное хранила алкоголь в контейнере возле своего дома. Добычей студентов стали 56 ящиков, в которых находились 336 бутылок вина и пива.

Личности воров быстро установили. Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 210 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу, подельники молодого человека также осуждены.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина украла из продуктового магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму в шесть тысяч рублей. После этого она распродала похищенное на улице. Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее безработные нижегородцы похитили 100 пачек пельменей и попались полиции.

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