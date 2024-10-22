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Криминальный авторитет Гасанов ударил женщину в екатеринбургском баре

Криминальный авторитет Гасанов поднял руку на сотрудницу бара в Екатеринбурге

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Марсель Гасанов/VK

Свердловский криминальный авторитет Марсель Гасанов избил сотрудницу бара в Екатеринбурге. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, мужчина ударил по улицу администратора бара «Роза Джейн» в центре города. Пострадавшая рухнула на стул, после чего в происходящее вмешался свидетель инцидента.

«В тот день Марсель вел себя неадекватно, был в ненормальном состоянии. Ему сделали замечание и попросили удалиться, он начал моросить и ударил женщину», — отметил собеседник агентства.

В конце сентября Гасанов напал на администратора интим-салона «Распутин». Как сообщалось, мужчине оказали услуги на сумму в 50 тыс. рублей, но он отказался платить и устроил драку. Обращаться в полицию секс-работницы не стали.

В октябре прошлого года Марселя Гасанова задержали в Екатеринбурге после проверки документов. Правоохранители остановили группу подозрительных мужчин у кафе «Каспий» на Проезжей улице, а в их машине обнаружили «предметы, похожие на пистолеты Макарова», и в итоге задержанных, в числе которых был и Гасанов, отпустили по домам.

В декабре 2019 года Гасанов, считающийся представителем вора в законе Ахмеда Шалинского, был осужден за незаконное хранение оружия, а до этого отбывал срок за разбой и освободился из мест лишения свободы в 2016-м, проведя в колонии около шести лет.

Ранее в Тюмени вынесли приговор местному авторитету, который вымогал деньги у проституток.

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