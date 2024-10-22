В Кузбассе подростка госпитализировали после нападения собаки

Жительница Киселевска рассказала, что ее сын-подросток стал жертвой нападения бродячей собаки. Об этом сообщает паблик «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».

По словам женщины, ее сын возвращался из колледжа и слушал в наушниках музыку. Юноша не заметил, как к нему приблизилась бродячая собака. Та подошла к подростку и вцепилась ему в ногу. Студенту удалось отбиться от животного. После этого его госпитализировали с рваной раной в местную больницу.

Женщина отметила, что в районе, где собака напала на ее сына, проходит дорога, по которой ходят не только взрослые и дети, но и младшеклассники.

До этого в Сочи горожане отбили женщину от бродячей собаки, которая повалила ее на землю и вцепилась в руку.

Ранее бойцовский пес изуродовал лицо семилетней жительнице Нижегородской области.