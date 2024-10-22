В Шатуре пес заперся в квартире и не пустил хозяев домой

В подмосковной Шатуре пес случайно заперся в квартире, пока его владелица гуляла на улице с сыном, женщина обратилась за помощью в экстренные службы. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

В службы 112 обратилась жительница Шатуры, которая рассказала, что вернулась домой после прогулки с сыном и не смогла ключом отпереть входную дверь.

В квартире находилась собака, которая случайно задвинула лапой внутреннюю задвижку. Попасть в квартиру спасатели решили через балкон второго этажа, они поднялись с помощью лестницы, открыли балконную дверь и впустили хозяев.

До этого сообщалось, что в Курской области семья спаслась из горящей квартиры благодаря коту Кусику. Когда начался пожар в квартире находились 26-летний мужчина и его 11-месячный сын. Россиянина разбудили истошные крики домашнего кота, семья успела выбежать из задымленной квартиры.

Ранее мужчина одновременно выгулял 38 собак и установил мировой рекорд.