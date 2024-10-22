В России могут запретить продажу товаров для квадробинга

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил о планах направить в Минпромторг письмо с просьбой обязать маркетплейсы не отображать в поисковой выдаче товары для квадробинга. Его слова приводит «Парламентская газета». Депутат обратил внимание, что данные аксессуары предназначаются прежде всего для детей. При этом не известно, какой процент из этих вещей прошел все надлежащие проверки на безопасность.

«Такие товары должны автоматически блокироваться просто из соображений безопасности. А к их распространителям следует вообще приглядеться повнимательнее. И дело тут не в квадробинге, а в беспринципности. Честный предприниматель такое продавать не может. А если он это делает — значит, у него неполадки с совестью», — сказал Милонов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный поддержал данную меру. По его словам, этот вопрос будет подниматься в рамках будущих заседаний нижней палаты парламента.

Как сообщает РБК, продажи товаров для квадроберов (масок животных, хвостов, перчаток-лап) по итогам января — сентября подскочили на 4800% в физическом выражении. В финансовом выражении продажи взлетели на 4700%. Отдельно в Москве прирост составил 4200% в штуках и 4400% в деньгах.

Ранее сообщалось, что на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов.