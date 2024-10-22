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Стало известно о состоянии пострадавших при жесткой посадке вертолета санавиации

Состояние пострадавших при жесткой посадке вертолета санавиации стабильно

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Телеграм-канал «SHOT»

Все пострадавшие при жесткой посадке вертолета санавиации в Нижегородской области доставлены в областную клиническую больницу имени Н.А. Семашко. Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Пациенты получают необходимую медицинскую помощь, их состояние стабильно», — отметили в ведомстве.

О том, что вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в деревне Малая Овсянка Нижегородской области, стало известно утром 22 октября. Сообщалось, что во время полета судно начало вращаться вокруг своей оси. В связи с этим пилоты приняли решение посадить вертолет в лесу путем авторотации — режима вращения воздушного винта, при котором необходимая для движения энергия отбирается от набегающего потока.

Тогда же стали известны имена четверых пострадавших. Основные травмы — ушибы и переломы.

Ранее сообщалось об установлении предварительной причины жесткой посадки вертолета в Нижегородской области.

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