Женщина оказалась зажата между двумя гигантскими валунами, пытаясь достать свой iPhone

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В Австралии женщина попыталась достать упавший iPhone и оказалась зажатой между двумя огромными валунами, пишет Daily Mail.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в лесном массиве винодельческого региона Хантер-Вэлли, когда женщина попыталась достать свой телефон и упала в трехметровую расщелину. Австралийка оказалась зажатой между двумя огромными валунами, проведя в таком положении семь часов.

Когда приятели женщины не смогли помочь ей выбраться, они вызвали спасателей. Операция, возглавленная парамедиком Питером Уоттсом, началась с возведения деревянного каркаса и завершилась удалением 500-килограммового валуна с помощью лебедки.

По словам Уоттса, подобная ситуация за 10 лет работы ему встретилась впервые. Спасательные работы в итоге прошли успешно: женщину извлекли с незначительными травмами, однако без телефона.

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