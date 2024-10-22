Детям участников боевых действий в России предоставят льготы при поступлении в вуз

Законопроект о предоставлении квоты на бесплатное обучение в вузах детям участников боевых действий на территории РФ принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатором нововведений выступила группа депутатов от фракции »Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании».

Детям участников боевых действий на территории России предлагается предоставить право на бесплатное обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах отдельной квоты. В настоящее время такое право есть у детей военнослужащих и иных категорий граждан, по поручению государственной власти РФ принимавших участие в боевых действиях на территориях других стран.

Правительство одобрило указанный законопроект 12 сентября.

13 августа сообщалось, что доля абитуриентов, поступивших в вузы на бюджетные места, в этом году составила 20%. Большинство поступавших при выборе специальности руководствовались своей детской мечтой и возможностью заработка в будущем.

Ранее комитет Госдумы не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ.