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В Кировской области пьяный 14-летний подросток вонзил в грудь знакомого осколок стекла

В Кировской области подросток ранил знакомого осколком стекла

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Pexels

В Лебяжском районе области несовершеннолетний подозревается в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью, школьник ударил мужчину осколком стекла. Об этом сообщает СУ СК РФ Кировской области.

По данным следствия, 14-летний подросток и 57-летний мужчина распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. В ходе конфликта подросток схватил осколок стекла и нанес мужчине удар в область грудной клетки.

Пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением, его жизнь удалось спасти. В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Ингушетии отец выстрелил в сына во дворе их дома. Юноша получил серьезную травму, его здоровью причинен тяжелый вред. По словам самого мужчины, в этот момент он чистил охотничье ружье и нанес молодому человеку травму случайно.

Ранее старший брат выстрелил шестилетнему мальчику в живот из винтовки.

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