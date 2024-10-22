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В России приняли закон об уголовной ответственности за провоз патогенов

Госдума приняла закон о лишении свободы до 12 лет за провоз патогенов в Россию

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Depositphotos

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за провод патогенов в РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Теперь нарушителю грозит 12 лет лишения свободы за провоз патогенных материалов на территорию России, а за нарушение правил безопасности при обращении с ними — до 8 лет.

Отмечается, что законопроект разработан по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Недавно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга заявил, что США продолжают контролировать некоторые биообъекты на Украине, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения военного конфликта.

В сентябре 2023 года Игорь Кириллов заявлял, что работа биологических лабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз.

Ранее стало известно, что болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США.

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