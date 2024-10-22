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В Ленобласти мужчине отрезало три пальца во время работы на заточном станке

«78.ru»: в Ленобласти мужчине отрезало пальцы заточным станком

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FotograFFF/Shutterstock

В Гатчинском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования местного жителя, который лишился пальцев во время работы за станком. Об этом сообщает «78.ru».

21-летнего мужчину госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе, молодой человек получил травму руки, когда работал на заточном станке. По предварительной информации, пострадавший выполнял работы по зачистке металлических дисков, однако делал это не вручную, а с помощью самодельного приспособления.

В результате его руку намотало на движущую часть заточного станка. Россиянину отсекло три пальца, он находится под наблюдением медиков. Подробности о состоянии мужчины неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге врачи спасли женщину с травмой руки. 28-летней женщине полностью отрезало правую кисть деревообрабатывающим станком. Операция по восстановлению отрезанной кисти длилась семь часов. Хирургическое вмешательство прошло успешно.

Ранее в Петербурге ребенку отрезало два пальца во время ремонта машины.

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