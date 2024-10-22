Полицейский 11 лет притворяется ребенком женщины, потерявшей своего сына

В Китае полицейский в течение 11 лет играет роль сына пожилой пары, чтобы утешить мать, потерявшую своего ребенка. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2003 году Ся Чжанхай и его жена Лянь Цяоин из провинции Шаньси на севере Китая потеряли своего сына в результате несчастного случая. Произошедшее сильно повлияло на женщину. Она оказалась парализована и столкнулась с ментальными проблемами. Муж как мог успокаивал жену, психика которой вытеснила случившееся, и утверждал, что их сын работает в другом городе. В какой-то момент Ся увидел по телевизору Цзян Цзинвэя, офицера полиции из Шанхая, нашел способ связаться с ним и рассказал, что тот очень похож на его рано ушедшего ребенка.

Спустя некоторое время пару позвали на реалити-шоу, где полицейский встретился с супругами и представился их сыном. Лянь Цяоин со слезами на глазах обняла его. В 2016 году мужчина пригласил названных родителей на экскурсию в Шанхай, а в начале 2018 года взял отпуск, чтобы поехать в Шаньси и отпраздновать с ними Новый год.

Вот уже 11 лет связь полицейского и китайской семьи не прерывается. Мужчина регулярно сопровождает пару в поездках и общается с ними по видеосвязи. Во время недавнего видеозвонка «мать» заметила у него седые волосы и сказала: «Сын мой, ты стареешь». А «отец» поблагодарил Цзинвэя, отправив письмо к нему на работу. Сам Цзян говорит, что забота о «родителях» никогда не была обузой, а лишь приносила удовлетворение и тепло.

Ранее на Кавказе полицейский пригрозил кровной местью россиянину, который отшлепал его сына.