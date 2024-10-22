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На Запорожской АЭС вернули к работе высоковольтную ЛЭП

Линию «Ферросплавная-1» вернули к работе на Запорожской АЭС

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Павел Лисицын/РИА Новости

Высоковольтную линию 330 кВ «Ферросплавная-1» вернули к работе на Запорожской АЭС после того, как она была отключена накануне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу атомной станции.

«На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 киловатт «Ферросплавная-1», — сообщили в пресс-службе.

Причина, по которой «Ферросплавная-1» была отключена, не уточняется.

Эта высоковольтная линия электропередачи является одной из нескольких ЛЭП, которые соединяют атомную станцию с окружающим миром, позволяя как получать необходимое для работы и генерации энергии электричество, так и передавать генерацию.

До этого пресс-служба Запорожской АЭС (ЗАЭС) сообщила об отключении высоковольтной линии энергоснабжения станции.

Отмечается, что на станции соблюдаются все требования радиационной безопасности и радиационный фон на станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых природных значений.

Ранее было названо условие запуска Запорожской АЭС.

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