«Что мы с детьми воюем?»: Свердловский омбудсмен объяснил свои слова о детях мигрантов и инвалидах

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков предложил приравнять детей мигрантов к детям-инвалидам из-за «особых образовательных потребностей». В беседе с «Газетой.Ru» он попросил «не воевать с детьми» — им нужно помогать ассимилироваться.

«Это не сравнение [с детьми-инвалидами], это только отнесение к категории, потому что к категории детей с особенными образовательными потребностями относятся дети-инвалиды. Это не значит, что льготы какие-то. Вообще там ни про деньги ничего не говорится, ни про миграционное законодательство. Я говорю об объективной реальности. Она существует. Давайте выгоним, предлагается повоевать, что ли, с детьми? Нет. Я как уполномоченный по правам ребенка с другими подходами к этому отношусь. Это только образовательный процесс. От этого легче будет и учителям. Там и тьюторы есть, и ассистенты, и учителям легче будет вот учить этих детей, и они быстрее войдут в контекст нашей жизни без всяких слов красивых — ассимиляции и так далее. Они правда стремятся стать достойными людьми. Есть определенные категории, которые не учтены, но тех, кто пришел к нам, мы не имеем права их оттолкнуть», — сказал он.

Мороков уточнил, что говорил о рекомендациях Министерства просвещения о необходимости создать детям мигрантов особые образовательные условия из-за незнания ими русского языка и других трудностей.

«Я вчера озвучил положение методических рекомендаций Министерства просвещения, которые вышли в июле 2024 года — они касались получения образования детьми-мигрантами. Там идет очень четкий и подробный анализ того, с какими трудностями сталкиваются дети, обучающиеся в наших школах, при получении образования, учителя. Этот документ говорит о том, что есть необходимость им придать статус детей, которые требуют особых образовательных условий: и русский язык не знают, и еще что-то. В Свердловской области обучается почти 9,5 тыс. таких детей. Когда президент инициирует открытие наших образовательных центров в Таджикистане, в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане, мы дома будем противопоставлять наши действия той главной линии, которую проповедует президент о том, что нам их погружать надо в нашу историю. Ну что мы с детьми-то воюем? Я понимаю, что проблемы с мигрантами существуют, это не значит, что я их отрицаю», — добавил он.

По словам омбудсмена, детей, «которые пришли за помощью», нельзя «отталкивать», поскольку этнические и религиозные различия не должны влиять на отношение к ним.

«Для меня это дети. У нас и в Конституции, и в Конвенции о правах ребенка это граждане от 0 до 18. Там что-то написано про национальность, про этнические вещи, религиозные? Нет. И я как уполномоченный по правам ребенка именно с этих позиций подхожу. Если дети у нас находятся здесь и требуют особых образовательных отношений, то давайте это сделаем. Есть в Берлине, в Трептов парке, знаменитый памятник российскому солдату. Какую девочку он на руках держит? Немецкую, не советскую. Это в Берлине, после того, что Гитлерюгенд в него стрелял из автоматов. Мы что, скатываемся в самые отвратительные варианты отношения к людям другой национальности? Это дети в первую очередь, которые пришли к нам за помощью, обучаться. Дети по понедельникам стоят по стойке смирно, когда поднимается флаг России, они поют гимн России, даже не зная русского языка толком. И этих людей мы должны оттолкнуть, выбросить за борт? Не дело с детьми воевать», — подчеркнул он.

Накануне уполномоченный по права ребенка в Свердловской области Игорь Мороков в эфире ОТВ обсуждал с ведущим проблему обучения детей иностранцев с плохим знанием русского языка. Омбудсмен заявил, что в России существует категория несовершеннолетних с особенными образовательными потребностями – в их числе дети-инвалиды. Он отметил, что детей мигрантов «тоже нужно приравнивать к этой категории». По мнению Морокова, такая мера позволит обучать детей мигрантов отдельно, в маленьких классах, с более углубленным изучением языка.

Ранее вице-спикер Госдумы заявила о вероятности введения в школах обязательного тестирования для детей мигрантов.