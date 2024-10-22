Цыгану, угрожавшему отрезать язык педагогу в Челябинске, ограничили свободу

Жителю Челябинска, который оскорбил учительницу, вынесли приговор. Об этом сообщает 74.ru.

Суд признал мужчину виновным и ограничил его свободу на десять месяцев. Фигурант разбирательств не сможет выходить из дома, где постоянно проживает, в период с 23:00 до шести часов утра. Помимо этого, ему запрещено посещать детские учреждения города.

«Все это время он будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина признал вину, поэтому его дело рассматривалось в сокращенном порядке. Перед началом заседания он раскаялся и принес извинения учительнице. Россиянин полагает, что по отношению к педагогу поступил «довольно некрасиво».

Мужчину задержали в сентябре после того, как он пришел в школу и стал угрожать учительнице своего ребенка. Причиной для этого стало то, что женщина попросила ребенка говорить на уроке на русском языке, а не на цыганском.

Недовольный ситуацией отец обещал педагогу, что «лично отрежет» ей язык. После встречи с родителем россиянку госпитализировали.

Ранее в Ростовской области школьники оскорбили учительницу и сняли все на видео.