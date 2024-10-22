Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Цыгану, угрожавшему отрезать язык педагогу в Челябинске, ограничили свободу

В Челябинске вынесли приговор цыгану, угрожавшему отрезать язык учительнице

close
Shutterstock

Жителю Челябинска, который оскорбил учительницу, вынесли приговор. Об этом сообщает 74.ru.

Суд признал мужчину виновным и ограничил его свободу на десять месяцев. Фигурант разбирательств не сможет выходить из дома, где постоянно проживает, в период с 23:00 до шести часов утра. Помимо этого, ему запрещено посещать детские учреждения города.

«Все это время он будет отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции», – сообщается в публикации.

Известно, что мужчина признал вину, поэтому его дело рассматривалось в сокращенном порядке. Перед началом заседания он раскаялся и принес извинения учительнице. Россиянин полагает, что по отношению к педагогу поступил «довольно некрасиво».

Мужчину задержали в сентябре после того, как он пришел в школу и стал угрожать учительнице своего ребенка. Причиной для этого стало то, что женщина попросила ребенка говорить на уроке на русском языке, а не на цыганском.

Недовольный ситуацией отец обещал педагогу, что «лично отрежет» ей язык. После встречи с родителем россиянку госпитализировали.

Ранее в Ростовской области школьники оскорбили учительницу и сняли все на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами