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Болотный газ после уборки бассейна стал причиной смерти журналистки из России

Журналистка Паперная погибла после отравления болотным газом в отеле Ташкента

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Depositphotos

Российская журналистка Инесса Паперная погибла из-за болотного газа в Ташкенте, где остановилась в отеле «Караман палас» в отпуске. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Внештатный сотрудник «Ленты.ру» и других изданий, Паперная 19 октября приехала в Узбекистан в отпуск, и заселилась в «Караман палас» — однако вечером 20 октября ее и ее спутника обнаружили мертвыми в номере.

Тела нашли после того, как журналистке пришла посылка — но сотрудники отеля не могли достучаться до Паперной, хотя точно знали, что она не покидала номер.

По предварительной версии местных правоохранительных органов, Паперная и ее спутник погибли из-за отравления так называемым болотным газом, который проник в номер через вентиляцию от бассейна, который был почищен накануне с использованием химикатов.

До этого в Турции похоронили погибшую в провинции Орду россиянку.

Ранее турист из России умер на курорте в Турции.

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