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Мужчина отмывал руки бензином у газовой горелки и оказался в больнице

В Курске мужчина отмывал руки бензином у работающей горелки и попал в больницу

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Курске местный житель попал в больницу из-за нарушения правил обращения с легковоспламеняющимися жидкостями. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

Как уточнили в ведомстве, в одном из многоквартирных домов города мужчина пытался отмыть руки бензином у работающей газовой горелки. В результате курянин получил ожоги обеих ладоней. Пострадавшего госпитализировали. На место ЧП приехали пожарные, но их помощь не потребовалась.

В МЧС предупредили о технике безопасности при взаимодействии с подобными жидкостями. Специалисты напомнили, что рядом с ними запрещено курить, разводить костер на расстоянии ближе, чем 50 метров.

До этого в Челябинской области девочка получила ожоги 90% тела из-за того, что мать спутала воду с бензином. Женщина готовила еду на газовой плите и в какой-то момент решила добавить воды, но вместо этого плеснула в кастрюлю бензин. Рядом с плитой стояла ее дочь, на девочке загорелась одежда, когда она выбегала из дома.

Ранее в Красноярском крае мужчина поджег дом матери сожительницы с обеими женщинами внутри.

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