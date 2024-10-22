Махачкалинцев напугала «Девочка с цветами»

Обновленная скульптура девочки с цветами не понравилась жителям Махачкалы, а некоторых из них — даже напугала. Об этом сообщает издание «Подъем».

Оригинальная статуя была спилена вандалами в 90-е годы и отдана на металлолом, и все это время место скульптуры в Советском районе дагестанской столице пустовало. Скульптура изображала маленькую, хрупкого телосложения девочку с цветами.

Новая статуя выглядит непропорциональной, со слишком большими руками, коренастой фигурой и очень большими щеками. Опрошенные изданием махачкалинцы высказали негативное отношение к «обновленной скульптуре», отметив, что она выглядит пугающе.

До этого в Подольске ночью демонтировали незаконно установленную во дворе суда скульптуру Фемиды.

О том, что Фемида установлена незаконно, стало известно еще летом этого года. Депутат Алексей Старчак заметил, что статуя разрушается. Он обратился в управление судебного департамента при Верховном Суде с просьбой отреставрировать скульптуру.

Ранее в Уфе завели уголовное дело по поводу разрушения части самого древнего памятника на Южном Урале.