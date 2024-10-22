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Саратовский депутат прошелся по городу на костылях и нашел недочеты в благоустройстве

Депутат Анидалов прошелся по Саратову на костылях и пожаловался на лужи во дворе

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КПРФ Саратовской области

Саратовский депутат от КПРФ Александр Анидалов прошелся на костылях по Саратову и выявил проблемы с благоустройством. Об этом он рассказал на заседании комитета облдумы по ЖКХ, передает sarinform.ru.

По его словам, недавно он травмировал ногу на соревнованиях по волейболу, поэтому ему пришлось пройтись по двору на улице Рабочая на костылях. В процессе депутат обнаружил большое количество луж на въездах.

«Может, не будь я на костылях, я бы не заметил этого: на выезде из дворов на примыканиях с [общегородской] дорогой стоят лужи, пешеходу пройти невозможно», — сказал Анидалов.

Он отметил, что асфальт на въездах уложили намного ниже уровня дороги, поэтому туда стекает вода.

В сентябре исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков провел уборку территории в поселке Хмелевка Гагаринского района. Он самостоятельно выдернул растущие из песка сорняки на одной из детских площадок. Сурков подчеркнул, что на эту работу у него ушло «30 секунд времени». Исполняющий полномочия главы также добавил, что в Саратове должны знать о территориальном общественном самоуправлении.

Ранее мэр Москвы рассказал о благоустройстве северо-запада столицы.

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