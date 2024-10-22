В Энергодаре пожарные потушили цистерну с газом после атаки украинского дрона

Сотрудники МЧС потушили цистерну с газом в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Пожар на автозаправочной станции начался в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба министерства.

По данным МЧС, врачи не смогли спасти 67-летнего мужчину, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Кроме того, из-за атаки были повреждены легковой автомобиль и здание АЗС.

В тушении пожара участвовали девять специалистов и две единицы техники, добавили в МЧС.

22 октября ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС. По словам Балицкого, что в результате атаки противника на Энергодар оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а еще лучше переждать атаку в убежищах.

Ранее мэр Энергодара рассказал о спровоцированных ВСУ пожарах.