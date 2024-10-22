Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Энергодаре пожарные потушили цистерну с газом после атаки украинского дрона

МЧС: в Энергодаре потушили цистерну с газом после удара дрона ВСУ

close
МЧС России

Сотрудники МЧС потушили цистерну с газом в Энергодаре — городе-спутнике Запорожской АЭС. Пожар на автозаправочной станции начался в результате удара беспилотного летательного аппарата, запущенного Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает пресс-служба министерства.

По данным МЧС, врачи не смогли спасти 67-летнего мужчину, который был госпитализирован с тяжелыми ранениями. Кроме того, из-за атаки были повреждены легковой автомобиль и здание АЗС.

В тушении пожара участвовали девять специалистов и две единицы техники, добавили в МЧС.

22 октября ВСУ атаковали объекты инфраструктуры Энергодара, сообщал глава Запорожской области Евгений Балицкий. Под удар также попала территория возле Запорожской АЭС. По словам Балицкого, что в результате атаки противника на Энергодар оборвалась жизнь одного из горожан. Кроме того, населенный пункт остался без электричества. Местным жителям рекомендуют не покидать свои дома, а еще лучше переждать атаку в убежищах.

Ранее мэр Энергодара рассказал о спровоцированных ВСУ пожарах.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами