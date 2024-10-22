Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов

ГД приняла в I чтении проект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия законопроекта, в реестр запрещенной информации Роскомнадзора смогут включать сайты, на которых выявили предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции. В частности речь идет о способах организации незаконной миграции.

«Владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента в целях выявления такой информации», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента планирует до декабря принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Он уточнил, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами