Госдума приняла законопроект о блокировке сайтов незаконных услуг для мигрантов

Депутаты Государственной думы приняли в I чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Документ предлагает дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». В случае принятия законопроекта, в реестр запрещенной информации Роскомнадзора смогут включать сайты, на которых выявили предложения о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции. В частности речь идет о способах организации незаконной миграции.

«Владелец социальной сети будет обязан осуществлять мониторинг контента в целях выявления такой информации», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата парламента планирует до декабря принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России. Он уточнил, что с начала 2024 года было принято семь законов, регулирующих миграционную сферу.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.