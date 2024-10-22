Водолазы нашли у побережья Флориды бутылки из-под алкоголя XVIII века

Водолазы в США нашли у побережья Флориды бутылки из-под алкоголя XVIII века, пишет Fox News.

Власти Флориды сообщили о находке двух бутылок XVIII века на месте кораблекрушения у побережья округа Индиан-Ривер. По словам Марка Арда, директора по внешним связям Госдепартамента Флориды, бутылки, вероятно, были частью испанского флота, который затонул в 1715 году во время урагана.

Хотя содержимое бутылок не было обнаружено, предполагается, что в них был алкогольный напиток. Чиновник отметил, что эта находка является уникальной и важной для понимания мореплавания XVIII века, когда испанский флот играл ключевую роль в мировой торговле.

После того, как сосуды отреставрируют, их выставят на всеобщее обозрение в нескольких музеях Флориды.

Ранее дайверы нашли на дне озера Мичиган затонувшее судно.