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Водолазы нашли у побережья Флориды бутылки из-под алкоголя XVIII века

Fox News: в США водолазы достали со дна моря 300-летние бутылки из-под алкоголя

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Florida Division of Historical Resources/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Водолазы в США нашли у побережья Флориды бутылки из-под алкоголя XVIII века, пишет Fox News.

Власти Флориды сообщили о находке двух бутылок XVIII века на месте кораблекрушения у побережья округа Индиан-Ривер. По словам Марка Арда, директора по внешним связям Госдепартамента Флориды, бутылки, вероятно, были частью испанского флота, который затонул в 1715 году во время урагана.

Хотя содержимое бутылок не было обнаружено, предполагается, что в них был алкогольный напиток. Чиновник отметил, что эта находка является уникальной и важной для понимания мореплавания XVIII века, когда испанский флот играл ключевую роль в мировой торговле.

После того, как сосуды отреставрируют, их выставят на всеобщее обозрение в нескольких музеях Флориды.

Ранее дайверы нашли на дне озера Мичиган затонувшее судно.

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