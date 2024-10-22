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В Красноярске полицейских задержали за выдачу «красивых» номеров за деньги

В Красноярске полицейских задержали за выдачу номеров за взятки

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудников полиции из Красноярска подозревают в получении взяток за незаконные действия с регистрацией автомобилей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, подозреваемые действовали с марта по октябрь текущего года. В это время они искали людей, которые хотели зарегистрировать транспортное средство, но по каким-то причинам, в том числе и из-за проблем с безопасностью машины, сделать этого не могли. Помимо этого, они выдавали «красивые» номера желающим.

Таким образом они зарегистрировали четыре транспортных средства, которые из-за конструкции нельзя было ставить на учет. За это они суммарно получили не менее 150 тысяч рублей.

«Четверо фигурантов задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в значительном размере. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Специалисты в том числе устанавливают иные эпизоды.

Ранее в Москве полицейского задержали за сбыт наркотиков.

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