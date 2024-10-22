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Выпускник «Школы губернаторов» возглавил проекты «России — страны возможностей»

Замгендира президентской платформы РСВ стал Геннадий Гурьянов

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rsv.ru

Заместителем генерального директора президентской платформы «Россия — страна возможностей» назначен Геннадий Гурьянов — выпускник программы развития кадрового управленческого резерва ВШГУ РАНХиГС, которую еще называют «Школа губернаторов». Об этом сообщается в Тelegram-канале «Молодежь и система».

На сайте РСВ сообщается, что Геннадий Гурьянов на протяжении 18 лет работает на руководящих должностях в сфере государственного управления и реализации общественных проектов.

Ранее он возглавлял департамент современных информационных технологий и новых коммуникаций Управления президента РФ по общественным проектам (УОП).

В 2017 году, как член проектного офиса, участвовал в создании платформы «Россия — страна возможностей» и подготовке первого сезона конкурса «Лидеры России».

В новой должности Гурьянов будет курировать цифровые проекты президентской платформы, проектную деятельность, цифровую платформу, маркетинг и общественные связи.

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