В Малайзии женщину не узнали на собеседовании из-за фильтров на фотографии в ее резюме, пишет World of Buzz.

Как рассказал в соцсетях мужчина, проводивший собеседование, он сначала подумал, что соискательница не пришла на интервью. Однако все это время женщина сидела в коридоре и ждала, когда ее пригласят в переговорную. Позже выяснилось, что сотрудник отдела кадров просто не узнал ее, так как на фотографии она сильно отличалась от того, как выглядела в жизни.

«Ее лицо выглядело совсем по-другому», — рассказал мужчина.

По словам самой женщины, она просто воспользовалась фильтрами, когда редактировала фотографию в анкете и не думала, что перестарается в этом деле. Пользователи соцсетей посмеялись над этой ситуацией, а в компании попросили людей все-таки использовать в резюме «оригинальные» фото.

Ранее в Китае мать пришла с сыном на собеседование и начала за него отвечать на вопросы.