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На Украине мобилизованный мужчина покончил с собой в военкомате

«Страна.ua»: принудительно мобилизованный покончил с собой в Полтавском ТЦК

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Shutterstock/Mehaniq

В здании территориального центра комплектации (ТЦК, аналог военкомата) в Полтаве на Украине обнаружили тело мобилизованного украинца, который, судя по признакам, покончил с собой. Об этом сообщает портал «Страна.ua».

Сотрудники территориального центра комплектации заверили, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывали.

«Он ожидал на сборном пункте, пока будут оформлены все документы», — сказали в ТЦК.

По информации военкомов, покончивший с собой украинец ранее был уклонистом и находился в розыске.

Накануне пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рутковский рассказал, что граждане Украины негативно настроены к сотрудникам территориальных центров комплектования. Их стали даже избивать, отметил военный.

Тем временем сообщается, что в Харькове жители массово перестали выходить на работу из-за рейдов сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). На маршруты также опасаются выезжать таксисты.

Ранее на Украине назвали причину массовых облав сотрудников военкоматов.

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