В Москве мужчина получил штраф за желто-голубую ленту на велосипеде

Жителю Москвы назначили штраф из-за желтых и голубых лент на велосипеде. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным источника, 41-летний мужчина решил покататься по округе на велосипеде. К средству передвижения у него были привязаны желтая и голубая ленты, на одной из них был герб Украины. Сосед россиянина обратил на это внимание и обратился в правоохранительные органы.

После этого к мужчине пришли правоохранители и изъяли ленты. В отношении россиянина составили два протокола по статьям о дискредитации армии и демонстрации экстремистской символики.

На судебном заседании фигурант разбирательств не присутствовал. Суд назначил ему штрафы в размере 31 тысячи рублей, из них 30 — за дискредитацию армии.

До этого в Москве двоих мужчин задержали за одежду в цветах флага Украины. Один из них является жителем Волгограда, в момент беседы с правоохранителями на нем были желто-синие брюки.

Ранее доцента ПГУПС Дмитрия Буракова задержали за аватарку с флагом и гербом Украины.