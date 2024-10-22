Украинский журналист Виталий Портников заявил изданию «Страна.ua», что украинцам, переживающим о коррупции в стране, лучше уехать за границу.

«Если тебя волнует, что у тебя коррумпированная страна, а не то, что этой страны скоро не будет, то чемодан, вокзал, Варшава», — посоветовал журналист.

До этого министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Украина не вступит в НАТО, пока не победит коррупцию.

По словам министра, если украинские власти хотят модернизировать вооруженные силы, в особенности с привлечением других стран, то Украине необходимо победить коррупцию.

16 октября депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «план победы» украинского президента Владимира Зеленского нереалистичным. Он уточнил, что план возлагает многое на плечи стран — партнеров Украины, но очень мало сказано о требованиях к самой Украине. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и об укреплении демократических институтов.

Ранее на Украине посоветовали Буданову заняться разведкой, а не коррупцией.