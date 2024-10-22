РИА Новости: в помощника депутата Госдумы Алихаджиева стрелял гражданин Украины

Покушение на помощника депутата Госдумы Шерипа Алихаджиева мог совершить гражданин Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительным данным, задержанный является гражданином Украины», — рассказали журналистам.

Источник также рассказал, что предполагаемый киллер был судим: в России — за торговлю наркотиками, а на Украине — за разбой.

Инцидент с Алихаджиевым произошел вечером 10 октября. В 59-летнего помощника депутата выстрелили в его подмосковном коттедже, в деревне Лапино. В цель попали две пули: одна вошла в щеку, другая в поясницу. Политик смог позвонить жене, родственники вызвали скорую. Его отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105). Следствие считает, что покушение было спланировано заранее.

Утром 22 октября стало известно о задержании предполагаемых киллеров.

Ранее глава СК раскрыл подробности дела о покушении на Захара Прилепина.