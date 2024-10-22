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В России призвали установить в такси перегородки между водителем и пассажиром

Депутат Крупник: в такси нужны защитные перегородки между водителем и пассажиром

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Мария Девахина/РИА Новости

В России необходимо все машины такси оборудовать специальными защитными перегородками между пассажиром и водителем. Такое предложение депутат заксобрания Петербурга Павел Крупник направил главе Минтранса РФ Роману Старовойту, передает RT со ссылкой на копию обращения.

В своем обращении депутат напомнил, что в России давно говорят о необходимости улучшить работу такси, в том числе такие призывы звучат на фоне частых конфликтов водителей с пассажирами. Помочь, по мнению Крупника, могут защитные экраны – в пример он привел зарубежные такси, в которых есть такие быстромонтируемые перегородки, которые исключат возможность физического конфликта водителя и пассажира. Помимо прочего, это еще и станет защитой от передачи инфекций, добавил он.

Установка перегородок в такси повысит безопасность россиян, улучшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию и повысит привлекательность работы водителей, заключил Крупник.

Ранее еще в одном российском регионе запретили привлекать иностранцев на работу в такси.

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