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Стало известно, кто из россиян получит две пенсии в декабре

Депутат Бессараб: россияне могут получить две пенсии в декабре

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Depositphotos

Некоторые пенсионеры в России получат две пенсии в декабре 2024 года. Об этом «Москве 24» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что в конце года они могут получить выплату не только за декабрь, но и за январь, потому что средства начисляют заранее, если дата выплаты выпадает на нерабочий праздничный день.

«Те, у кого получение приходится на такой день, имеют право заблаговременно, то есть в последних рабочих днях декабря, получить выплату за январь», — уточнила Бессараб.

По ее словам, страховую пенсию в этом случае начислят уже с учетом индексации. Депутат добавила, что пенсии проиндексируют в России с 1 января 2025 года на 7,3%.

Пенсионный эксперт Сергей Власов до этого говорил, что каждый россиянин имеет возможность увеличить размер пенсии на 36%, продолжив трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. По его словам, за каждый дополнительный год работы после достижения пенсионного возраста предусматриваются премиальные коэффициенты.

Ранее стало известно, как выгоднее всего получать пенсию.

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