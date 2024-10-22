Подросток из Екатеринбурга получил травму позвоночника во время драки

Школьник из Екатеринбурга сломал позвоночник во время драки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на осведомленный источник.

Инцидент произошел в гимназии №2. По словам собеседника, между двумя 15-летними юношами произошел конфликт, во время которого один из них перекинул другого через плечо. В результате молодой человек упал на пол, удары пришлись на голову и спину.

«Врачи обнаружили у него компрессионные переломы двух позвонков», – поделился источник.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Так как здоровью подростка причинили тяжкий вред, на ситуацию обратили внимание в следственном комитете.

До этого в Екатеринбурге девочка попала в больницу с переломом позвоночника. На дне рождения подруги она отправилась в батутный центр, где они занимались с инструктором, но ребенок все равно получил травму.

По словам родителей, они пытались получить записи с камер, но менеджер перестал им отвечать.

Ранее в Липецке врачи по частям собрали ноги двухлетней девочке после страшного ДТП.