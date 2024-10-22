Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, как часто они переезжают в новое жилье

«КП»: 31% россиян прожили всю жизнь в одном доме

close
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Почти треть (31%) россиян всю свою жизнь живут в одном доме. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне предложения освободить граждан от уплаты НДФЛ при продаже любой квартиры после трех лет владения. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

Еще 55% опрошенных ответили, что за всю жизнь они переезжали всего один или два раза.

«Несколько раз переезжала, однажды покупала жилье побольше, в следующий раз переехала в другой город, получив предложение по работе», — поделилась участница опроса.

6% респондентов часто меняют жилье, потому что снимают его. Еще 6% пока не разу не переезжали, но планируют сделать это. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что с легкостью покупают и продают дома и квартиры и постоянно переезжают.

«Полжизни по съемным квартирам, разным городам, потом одно свое жилье, второе свое новое жилье, и также все переезды, переезды», — сказал участник опроса.

Специалист по инвестициям в недвижимость, организатор флиппинга под ключ для инвесторов, основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат» Ксения Шахматова до этого рассказала «Газете.Ru» о флиппинге — инвестиционной стратегии, которая заключается в приобретении недвижимости с последующей быстрой продажей с целью получения прибыли. По ее словам, основные принципы такой деятельности — это умелый выбор локации и грамотный инвестиционный ремонт.

Ранее сообщалось, что в России обсудят упрощение уплаты НДФЛ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами