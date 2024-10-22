Россияне ответили, как часто они переезжают в новое жилье

Почти треть (31%) россиян всю свою жизнь живут в одном доме. Это показал опрос kp.ru, проведенный на фоне предложения освободить граждан от уплаты НДФЛ при продаже любой квартиры после трех лет владения. В нем приняли участие 4 тыс. человек.

Еще 55% опрошенных ответили, что за всю жизнь они переезжали всего один или два раза.

«Несколько раз переезжала, однажды покупала жилье побольше, в следующий раз переехала в другой город, получив предложение по работе», — поделилась участница опроса.

6% респондентов часто меняют жилье, потому что снимают его. Еще 6% пока не разу не переезжали, но планируют сделать это. Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое». Они уточнили, что с легкостью покупают и продают дома и квартиры и постоянно переезжают.

«Полжизни по съемным квартирам, разным городам, потом одно свое жилье, второе свое новое жилье, и также все переезды, переезды», — сказал участник опроса.

Специалист по инвестициям в недвижимость, организатор флиппинга под ключ для инвесторов, основатель инвестагентства и «Бюро ремонтов Шах и Мат» Ксения Шахматова до этого рассказала «Газете.Ru» о флиппинге — инвестиционной стратегии, которая заключается в приобретении недвижимости с последующей быстрой продажей с целью получения прибыли. По ее словам, основные принципы такой деятельности — это умелый выбор локации и грамотный инвестиционный ремонт.

Ранее сообщалось, что в России обсудят упрощение уплаты НДФЛ.