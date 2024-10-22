В ХМАО вахтовик попал в больницу после нападения бешеного волка

Вахтовик из ХМАО пострадал из-за нападения волка. Об этом сообщает «Вести Югория».

Как рассказал сам мужчина, он услышал звуки под строением, где находились несколько работников, и решил, что бультерьер соседей напал на его собаку. Когда вышел, россиянин понял, что к ним пришел волк.

Животное напало на человека и нанесло травмы в районе шеи и кистей рук. После укуса в этих местах вирус распространяется быстрее.

Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину, в больнице ему оказали всю необходимую помощь. В медучреждение также попал коллега россиянина, который тоже получил повреждения.

«Вирус был подтвержден, пациенты в данный момент получают лечение. Один пациент уже выписан, второй находится на стационарном лечении ввиду множественных травм», – поделился врач-травматолог.

На данный момент на территории ввели специальные меры, так как впервые за последнее время хищник пришел к порогу человека и напал. По данным источника, если дикие животные безбоязненно выходят к людям, скорее всего, они больны бешенством и помощь такому животному может закончиться серьезными травмами и заражением.

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