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Задержаны подозреваемые в покушении на чиновника из Ингушетии Алихаджиева

МВД: задержаны подозреваемые в покушении на экс-зампреда правительства Ингушетии

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Кадры из видео/СК РФ

Сотрудники уголовного розыска главного управления министерства внутренних дел по Московской области задержали исполнителя и заказчика покушения на ликвидацию бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам Волк, оба задержанных доставлены в следственные органы. Подробности о них не приводятся.

Покушение на Алихаджиева было совершено вечером 10 октября на территории его частного дома в подмосковной деревне Лапино. Злоумышленник дважды выстрелил в Алихаджиева и скрылся. Бывший чиновник был доставлен в больницу.

Шерип Алихаджиев был соратником бывшего президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова, работал главой администрации Шалинского района. Занимал должности первого заместителя председателя Государственного совета Чечни, а позднее заместителя председателя правительства Ингушетии.

Ранее сообщалось, что дело о покушении на сотрудников МВД Ингушетии расследует центральный аппарат СК.

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