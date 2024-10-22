Объекты инфраструктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Объекты инфраструктуры получили повреждения на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области после взрывов. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе в минувшие сутки произошло около 300 взрывов, в результате чего повреждения получили объекты инфраструктуры. Чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

21 октября глава военной администрации Одесской области Украины Олег Кипер сообщил, что в Одессе поражена портовая инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Харькове после взрывов пропал свет.