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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

Гидрометцентр: в Москве воздух прогреется до +12°C во вторник

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Владимир Песня/РИА «Новости»

В Москве во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, воздух днем прогреется до 10-12°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Местами небольшой дождь», — предупредили синоптики.

Будет дуть юго-западный, западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление — 752 мм ртутного столба.

В ночь на среду — 23 октября — температура опустится до +6°C, следует из данных Гидрометцентра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичам пока рано менять резину на автомобилях на зимнюю, поскольку в центре европейской части России погодой будет управлять антициклон. В ближайшую неделю температура в столице будет выше климатической нормы на 2-5 градусов. На неделе ночью температура будет держаться выше нуля: + 4...+ 8°C в будни, в выходные за счет облачности ожидается +3...+7°C в ночное время.

Метеоролог Николай Терешонок отмечал, что предстоящей зимой в Москве ожидаются сильные снегопады, поэтому количество снега, предположительно, будет выше нормы. Наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале. При этом температура воздуха в декабре, по его словам, будет в пределах климатической нормы.

Ранее сообщалось, что зима придет в Москву с опозданием на 20 дней.

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