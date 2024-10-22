В заповеднике Тувы реинтродукцировали дроф-красоток

Эксперимент по восстановлению в Туве исчезающего вида птиц — дрофы-красотки — в заповеднике «Убсунурская котловина» завершился успешно. В регионе удалось зафиксировать 11 особей, сообщил ТАСС директор заповедника Диинмей Балбан-оол.

«Можно уже подвести итоги выпуска в дикую среду исчезающего вида птиц — дроф-красоток — на территории Тувы. Во время нашей экспедиции в местах выпуска птиц мы нашли 11 особей, которые вернулись на нашу территорию — не исчезли, не улетели куда-то», — отметил Балбан-оол.

Он добавил, что более того, было найдено одно гнездо, что является отличным результатом. В подобных случаях реинтродукции иногда ни одна особь не приживается, а здесь птицы вернулись. Таким образом, эксперимент можно считать успешным.

Директор уточнил, что заповедник планирует продолжить программу реинтродукции. В следующем году планируют выпустить больше птиц.

В 2023 году в Туве стартовала экспериментальная программа по восстановлению популяции дрофы-красотки, которая исчезла из республики более 10 лет назад. В рамках этой программы в заповедник «Убсунурская котловина» было выпущено 48 птенцов, выведенных в «Центре шейха Халифы по разведению дрофы» в Казахстане.

Дрофа-красотка считается исчезающим видом. В России она обитала преимущественно в Туве, но исчезла по неизвестным причинам более 10 лет назад. Дрофы-красотки занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы, списки СИТЕС (Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения), а также в Красные книги России и ряда регионов, включая республику Тыва.

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