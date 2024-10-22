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Под Анапой локализовали крупный пожар в гостиничном комплексе

МЧС: под Анапой локализовали возгорание в гостиничном комплексе

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МЧС России

Сотрудники МЧС России сумели локализовать пожар в гостиничном комплексе в селе Сукко под Анапой. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар», — говорится в сообщении, опубликованном в 5:50 по московскому времени.

Кровля двух зданий комплекса горела на общей площади 1100 квадратных метров. Пришлось эвакуировать 60 человек.

В тушении пожара принимали участие 40 сотрудников ведомства, были привлечены 14 единиц техники.

2 октября сообщалось о том, что в Краснодаре маленький ребенок оказался заперт в горящей комнате общежития. Инцидент произошел в общежитии по улице Зиповской. Маленький мальчик находился один в комнате, в которой внезапно произошло возгорание, из открытого окна повалил густой черный дым. Ребенок сумел выбраться на подоконник и звал на помощь. Его спасли прохожие, один из мужчин забрался на второй этаж и на руках спустил мальчика на землю.

Ранее подростки запускали фейерверки во дворе и подожгли квартиру в Краснодаре.

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