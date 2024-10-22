В Бейруте опровергли заявления ЦАХАЛ о бункере «Хезболлы» под больницей

Директор больницы «Ас-Сахель» в Бейруте Фади Фахри Алам заявил, что заявления израильских военных о наличии бункера ливанского движения «Хезболла» под учреждением служат лишь предлогом для продолжения атак на Ливан. Слова директора приводит телеканал CNN.

«Обвинения со стороны Израиля не обоснованы и используются как повод для оправдания агрессии против Ливана и его учреждений», — заявил директор больницы.

Накануне ЦАХАЛ сообщила, что под больницей в Бейруте находится бункер движения «Хезболла», в котором, как утверждается, хранятся как минимум полмиллиарда долларов наличными и в виде золотых слитков.

18 октября в пресс-службе ЦАХАЛ заявили о ликвидации главного подземного командного центра и одного из туннелей «Хезболлы» в Ливане. В заявлении подчеркивалось, что члены шиитского движения использовали данные объекты для атак на поселения на севере еврейского государства.

Ранее появились кадры последних минут перед ликвидацией главы ХАМАС.