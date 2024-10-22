В Красноярском крае ищут двух подростков

Весь личный состав полиции подняли по тревоге на поиски двоих пропавших несовершеннолетних детей в городе Шарыпово Красноярского края. Об этом сообщило региональное управление МВД в Telegram-канале.

В полицию обратились две женщины с сообщением, что их дети – дочь 2013 и сын 2014 годов рождения – ушли из дома около 17:00 и до сих пор не вернулись.

Сотрудники полиции в данный момент устанавливают круг общения подростков, опрашивают родных и друзей, проверяют подвальные и чердачные помещения. На их поиски также ориентированы городские службы такси, водители скорой медицинской помощи и представители общественности.

Пропавший мальчик был одет в синюю куртку с красным капюшоном и черные штаны. Девочка была в черном длинном пуховике и черных джинсах.

По одной из версий, которую приводит Baza, двоюродные брат и сестра могли уехать в город Ужур, расположенный в 70 км от Шарыпово.

Ранее в Пулково задержали похитителя ребенка, которого разыскивали семь лет.