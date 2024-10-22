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Колумбийская полиция задержала одного из самого разыскиваемых в мире наркоторговцев

В Колумбии задержали находившегося в международном розыске наркоторговца Ночеллу

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Depositphotos

В Колумбии задержали считавшегося одним из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире крупного итальянского мафиозо Густаво Ночеллу. Об этом в социальной сети X сообщил руководитель колумбийской полиции Уильям Рене Саламанка.

Он отметил, что полиция, действуя совместно с коллегами из Италии, Великобритании и Европола, выяснила, что Ночелла скрывается в Колумбии. Преступник соблюдал конспирацию, регулярно меняя квартиры, но в каждую из них он привозил бильярдный стол. Именно эта деталь и позволила полицейским обнаружить и арестовать в Медельине Ночеллу.

По словам Саламанки, Ночелла являлся главным связующим звеном между кланами Ринальди-Формикола, Амато-Пагано, Де Микко и южноамериканской организованной преступностью.

16 сентября сообщалось о задержании в Мадриде национальной полицией Испании одного из самых разыскиваемых в Европе наркоторговцев, возглавлявшего албанско-косоварскую преступную организацию.

Ранее во Франции задержали полтысячи человек в ходе операций против наркоторговли.

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