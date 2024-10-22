В Южно-Сахалинске готовятся к ливню и штормовому ветру

В Южно-Сахалинске все службы жизнеобеспечения муниципалитета привели в состояние повышенной готовности из-за штормового ветра и ливня. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Все службы жизнеобеспечения муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности», — отмечается в публикации.

Жителей города предупредили, что вечером 23 октября и ночью 24 октября прогнозируют сильный (15-29 мм за 12 часов), а местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов).

Кроме того, сильный дождь ожидается на территории Александровск-Сахалинского района, Тымовского, Смирныховского, Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Анивского, Корсаковского, Невельского, Холмского районов, сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС. В прибрежных районах порывы ветра могут достигать 20-25 м/с.

«24 октября и в последующие сутки ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму», — добавили в ведомстве.

В конце августа дороги в Приморском крае в результате сильного ливня ушли под воду. В частности, пострадала трасса между Новым и Вольно-Надежденским. Жители Владивостока стояли в 10-балльных пробках.

Ранее метеоролог объяснил, почему прогнозы погоды часто не сбываются.