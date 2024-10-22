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В Коломне произошел сильный пожар

МЧС: мощный пожар произошел в заброшенном здании рядом с металлобазой в Коломне

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Cineberg/Shutterstock/FOTODOM

В подмосковной Коломне произошел крупный пожар в заброшенном здании, расположенном рядом с металлобазой. Площадь открытого горения составила 525 квадратных метров, однако оно было оперативно ликвидировано, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

«Горело заброшенное здание рядом с металлобазой в Коломне. Открытое горение на площади 525 квадратных метров ликвидировано», — сказал собеседник агентства.

21 октября в городе Балашихе Московской области загорелся склад. На место прибыли 30 сотрудников МЧС, также к тушению возгорания были привлечены шесть единиц техники. Спустя время пожар удалось локализовать на площади 625 квадратных метров. По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал, добавили в ведомстве.

В сентябре в подмосковном Одинцово произошел крупный пожар на многоуровневой парковке. На ее территории загорелись не только стоянка для машин, но и автомойка. Очевидцы пожара были вынуждены самостоятельно выносить на улицу людей, которые не смогли без посторонней помощи покинуть загоревшееся здание. Во время пожара пострадали пять человек.

Ранее на лесозаготовительной площадке в Красноярском крае произошел пожар.

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